На Європейській енергетичній біржі (EEX) в Лейпцигу ф'ючерси на картоплю для перероблювання з постачанням у квітні 2026 року поточного тижня досягли 7,50 євро за тонну, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agrarheute.

Це найнижчий з 2021 року рівень цін. У середині березня (час саджання картоплі) ціна коливалася у межах 22 – 23 євро за тонну. Водночас попит переробників на незаконтрактовану картоплю на ринку Північно-Західної Європи нині наближається до нуля.

Причиною падіння цін фахівці називають слабкий попит на тлі величезної пропозиції.

Зверніть увагу! Крім того, площа під картоплею в Німеччині, а також у багатьох західно- та середньоєвропейських країнах, значно зросла. Зокрема, в Німеччині картопля вирощується на 301 тисяча гектар (+19 тисяч гектар, або 6,7% порівняно з минулим роком). А цьогорічна площа посівів картоплі в Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах становить загалом понад 650 тисяч гектар, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році.

У Нідерландській асоціації виробників картоплі для споживання закликають скоротити у 2026 році площі під картоплею в Північно-Західній Європі на 15% порівняно з попереднім роком, щоб краще узгодити попит і пропозицію в наступному маркетинговому сезоні.

Цікаво! Альтернативою для надлишків картоплі може стати її використання для корму тварин та виробництва біогазу.

