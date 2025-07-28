На українських ринках почали дорожчати огірки

Наразі в Україні сезон овочів та фруктів і здебільшого ціни на них падають. Однак, таку логіку можна прослідкувати не завжди: попри сприятливі умови ціни на огірки полізли догори.

Що відбувається з цінами на огірки

Цього тижня українські тепличні комбінати почали збільшувати відпускні ціни на огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Позитивну цінову тенденцію виробники пояснюють помітним скороченням пропозиції огірка на ринку через несприятливі погодні умови.

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Водночас попит на ці овочі утримується досить високим, що надає додаткову підтримку цінам. Так, на сьогодні українські тепличні комбінати готові вести реалізацію огірка не дешевше за 25 – 45 гривень за кілограм (0,60 – 1,08 долара за кілограм), що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зверніть увагу! Ситуацію, що склалася, учасники ринку в першу чергу пов'язують з міжсезонним скороченням пропозиції даної продукції на ринку, оскільки багато стаціонарних комбінатів вже завершили збирання врожаю огірка першого обороту, тоді як до нового обороту планують приступити тільки в другій половині серпня.

Ті ж компанії, які продовжують реалізувати, практично щодня підвищують ціни, посилаючись на досить активні темпи збуту. Підтримку цін у сегменті тепличного огірка також надає і обмежена пропозиція продукції відкритого ґрунту.

Важливо! Фахівці зазначають, що на цю мить огірок в Україні все ж таки коштує в середньому на 24% дешевше, ніж в аналогічний торішній період. При цьому виробники не виключають, що при покращенні погодних умов ситуація на ринку може кардинально змінитись.