Яка вартість огірків у магазині
Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.
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Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Вартість огірків дещо знизилась за рік. Так, у липні 2024 року середня ціна за кілограм огірків складала 43,55 гривні, наразі ж вони коштують у середньому 41,41 гривні.
Зверніть увагу! Вартість у магазинах продовжує знижуватись і відповідає тогорічним тенденціям.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на огірки у популярних мережах супермаркетів України:
- АТБ 39,89 гривні за кілограм;
- Сільпо 41,99 гривні за кілограм;
- Auchan 39,80 гривні за кілограм;
- Metro 49,82 гривні за кілограм;
- Varus 49,90 гривні за кілограм;
- Novus 39,89 гривні за кілограм.