Яка вартість огірків у магазині

Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.

Читайте також В Україні здорожчав борщ: як змінились ціни на овочі та фрукти за тиждень

Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Вартість огірків дещо знизилась за рік. Так, у липні 2024 року середня ціна за кілограм огірків складала 43,55 гривні, наразі ж вони коштують у середньому 41,41 гривні.

Зверніть увагу! Вартість у магазинах продовжує знижуватись і відповідає тогорічним тенденціям.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на огірки у популярних мережах супермаркетів України: