Сало здорожчало на українському ринку: скільки коштує кілограм

Вартість м'ясної продукції продовжує зростати на ринках України. Одне з найбільших цінових зростань показало сало.

Вартість сала зросла протягом минулого місяця

У червні середня споживча ціна сала зросла на 1,2%, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Державної служби статистики. Якщо порівнювати з травнем, то сало здорожчало до 172,96 гривні за кілограм проти 170,84 гривні за кілограм.

Читайте також Українські виробники курятини отримали доступ до ринку Оману

Крім того, якщо порівняти ціни з червнем 2024 року, сало подорожчало на 7,4% – зі 161,09 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! Держстат зауважує, що дані наведені без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Раніше в асоціації "Свинарі України" повідомляли, що посилення внутрішньої конкуренції між постачальниками охолодженої свинини та активніші обстріли змушують низку операторів дещо скоротити обсяги заготівлі на прийдешні тижні аби уникнути перехідних залишків.

Водночас зменшення пропозиції свинини через відчутніший тиск сезонних чинників. Зокрема, оператори повідомляють, що наявна пропозиція свинини ослаблена через нижчу середню забійну масу та/чи менші товарні партії, що й стимулює ріст цін. Вже цього тижня фахівці очікують щонайменше підвищення мінімальних цінових позначок.