Стоимость сала выросла в течение прошлого месяца

В июне средняя потребительская цена сала выросла на 1,2%, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Если сравнивать с маем, то сало подорожало до 172,96 гривны за килограмм против 170,84 гривны за килограмм.

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Кроме того, если сравнить цены с июнем 2024 года, сало подорожало на 7,4% – со 161,09 гривны за килограмм.

Обратите внимание! Госстат отмечает, что данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Ранее в ассоциации "Свиноводы Украины" сообщали, что усиление внутренней конкуренции между поставщиками охлажденной свинины и активные обстрелы заставляют ряд операторов несколько сократить объемы заготовки на грядущие недели, чтобы избежать переходных остатков.

В то же время уменьшение предложения свинины через ощутимый давление сезонных факторов. В частности, операторы сообщают, что имеющееся предложение свинины ослаблена через низкую среднюю убойную массу и/или меньшие товарные партии, что и стимулирует рост цен. Уже на этой неделе специалисты ожидают как минимум повышение минимальных ценовых отметок.