Вишня та смородина б'ють цінові рекорди в Україні: скільки коштують ягоди

Цього року вишні та чорна смородина зросли у ціні доволі сильно. Однак не кожне садове господарство зможе добре на цьому заробити через значну втрату врожаю через холодну погоду навесні.

Ціни на вишні та смородину рекордно високі

Вартість вишень та чорної смородини для заморозки б'є рекорди, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Аномально висока ціна зумовлена втратами врожаю від весняних приморозків.

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Наразі закупівельні ціни на вишню коливаються в межах 60 до 85 гривень за кілограм. При цьому вони мають тенденцію до подальшого зростання. Аналітики зазначають, що чорна смородина, яку в окремі роки буває взагалі важко продати, цього року коштує дорожче вишні й активно закуповується заготівельниками за цінами від 70 до 90 гривень за кілограм.

Звичайно, настільки високий рівень цін на вишню та смородину не завжди означає, що українські фермери зможуть на них гарно заробити. Адже значна частина виробників, передусім тих, хто вирощує вишню, втратили частину або взагалі весь врожай у 2025 році,

– додають аналітики.

Водночас ті виробники, які зуміли зберегти врожай, відзначають, що інвестиції в системи захисту від приморозків, особливо в умовах стрімких змін клімату, окупляться дуже швидко.

Зверніть увагу! Водночас такий високий рівень цін створює проблеми для переробників – закупівля сировини потребує залучення непередбачуваних обсягів фінансування, а також є ризик, що ціни на готову заморожену продукцію знизяться в другій половині сезону.