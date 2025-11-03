Дешевше не буде: наскільки зросте ціна яблук до кінця 2025 року

Ціни на яблука в Україні кратно зросли в порівнянні з 2024 роком, а новий урожай істотно не знизив їх. Науковці прогнозують продовження щомісячного здорожчання.

Як зростуть ціни на яблука в Україні?

Потреба українців у споживанні яблук забезпечена менш як на половину, а середньомісячні ціни на них у 2025 році зросли понад удвічі в порівнянні з минулим. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла науковиця Інна Сало.

За даними Держстату України, проти 2024 року середні ціни на яблука для споживачів у січні-вересні 2025 року зросли у 2,2 раза – до 56,04 гривні за кілограм. Водночас якщо порівнювати їхню жовтневу вартість, то цьогоріч вони здорожчали майже у півтора раза – до понад 41 гривні за кілограм, за інформацією Мінфіну.

Інна Сало Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку Інституту аграрної економіки До кінця 2025 року очікується сезонне щомісячне здорожчання яблук на 7 – 10 % порівно з нинішніми цінами. Викликає занепокоєння той факт, що наразі існує проблема забезпечення потреб населення за умов його низької купівельної спроможності, наявних високих цін і недостатнього обсягу фонду споживання.

Науковці Інституту аграрної економіки порахували, що рівень споживання яблук в Україні становить не більш як 23 кілограми на одну людину на рік. Тоді як раціональна річна норма споживання становить 50 кілограмів. Тож потреба населення в яблуках забезпечена тільки на 46 %.

Чому в Україні зростають ціни на яблука?

Формування цін на яблука в Україні залежить від кількох факторів:

обсягів постачання та погоди;

вартості зберігання та транспортування;

розвитку логістики й цін на пальне;

підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників.

Науковиця Інна Сало говорить, що тривалий час український ринок яблук є переважно саморегульованим, адже близько 70 % продукції виробляють господарства населення – до 0,8 мільйона тонн на рік.

Зауважимо! Через засуху й спеку останніх років сільськогосподарські підприємства потребують оновлення насаджень зерняткових культур, зокрема сортового. Це потребує значних фінансових вкладень, трудових ресурсів і часу до початку товарного плодоношення. Війна в Україні ускладнює процес.

Як змінювалися ціни на яблука після збору врожаю?