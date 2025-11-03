Дешевле не будет: насколько вырастет цена яблок до конца 2025 года

Цены на яблоки в Украине кратно выросли по сравнению с 2024 годом, а новый урожай существенно не снизил их. Ученые прогнозируют продолжение ежемесячного подорожания.

Как вырастут цены на яблоки в Украине?

Потребность украинцев в потреблении яблок обеспечена менее чем на половину, а среднемесячные цены на них в 2025 году выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказала ученая Инна Сало.

По данным Госстата Украины, против 2024 года средние цены на яблоки для потребителей в январе – сентябре 2025 года выросли в 2,2 раза – до 56,04 гривны за килограмм. Если сравнивать их октябрьскую стоимость, то в этом году они подорожали почти в полтора раза – до более 41 гривны за килограмм, по информации Минфина.

Инна Сало Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка Института аграрной экономики До конца 2025 года ожидается сезонное ежемесячное подорожание яблок на 7 – 10% по сравнению с нынешними ценами. Вызывает беспокойство тот факт, что сейчас существует проблема обеспечения потребностей населения в условиях его низкой покупательной способности, имеющихся высоких цен и недостаточного объема фонда потребления.

Ученые Института аграрной экономики посчитали, что уровень потребления яблок в Украине составляет не более 23 килограммов на одного человека в год. Тогда как рациональная годовая норма потребления составляет 50 килограммов. Поэтому потребность населения в яблоках обеспечена только на 46%.

Почему в Украине растут цены на яблоки?

Формирование цен на яблоки в Украине зависит от нескольких факторов:

объемов поставок и погоды;

стоимости хранения и транспортировки;

развития логистики и цен на горючее;

повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей.

Ученая Инна Сало говорит, что длительное время украинский рынок яблок является преимущественно саморегулируемым, ведь около 70% продукции производят хозяйства населения – до 0,8 миллиона тонн в год.

Заметим! Из-за засухи и жары последних лет сельскохозяйственные предприятия нуждаются в обновлении насаждений семечковых культур, в частности сортового. Это требует значительных финансовых вложений, трудовых ресурсов и времени до начала товарного плодоношения. Война в Украине усложняет процесс.

Как менялись цены на яблоки после сбора урожая?