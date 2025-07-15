Яблука здорожчали втричі за рік: скільки коштує кілограм у магазинах

Вартість яблук в магазинах України доволі непомітно зросла майже утричі за рік. Попри те, що цей продукт не основний у харчуванні українців, однак від його вартості залежить ціна багатьох інших продуктів.

Як у магазинах зросли ціни на яблука за рік?

Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.

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Загальне зростання інфляції у фруктовому сегменті склало 51,7% у черні цього року порівняно з червнем минулого року.

Зверніть увагу! Один з найбільших рівнів зростання ціни за рік показали яблука. Якщо ще у червні минулого року кілограм яблук коштував у середньому 26,90 гривні, то у червні 2025 року вартість склала 79,49 гривні. Таким чином, здорожчання склало 195,5%. Хоча, варто зазначити, що кілограм яблук, за даними Держстату, у січні цього року оцінювався у 36,23 гривні.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яблука у популярних мережах супермаркетів України: