В Україні зросли ціни на продукти

Попри те, що темпи зростання споживчих цін у червні сповільнилися до 14,3%, продуктова інфляція прискорилася до 23,2%, пише 24 Канал з посиланням на дані Держстату.

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Що відбувається з цінами на овочі та фрукти? Зокрема ціни на яблука зросли за останній рік майже у три рази (на 195,5%) до 79,5 гривень за кілограм. Водночас капуста подорожчала у 2,5 раза до 28,2 гривні за кілограм. Ціна на моркву збільшилась на 67,0% до 49,7 гривні за кілограм.

Проте зміни охоплюють не лише фрукти чи овочі. Наприклад, яйця подорожчали на 62,7% до 53,6 гривні за десяток. Соняшникова олія на 37,2% зросла у ціні до 80,6 гривні за літр.

Борошно стало дорожче на 36,1% – до 21,7 гривні за кілограм. Ціни на куряче філе теж не стоять на місці – зросли на 35,8% до 214,6 гривні за кілограм. Ціни на свинину поруч – на 35,5% до 238,4 гривні за кілограм.

Скриншот з Держстату

Зверніть увагу! Молочні продукти теж змінюються у ціні – пачка масла 200 грамів подорожчала на 34,3% до 107,4 гривні.