В Україні змінилась вартість землі: скільки коштує гектар у червні

В Україні трохи впала середня вартість землі, хоча загалом прослідковується зростання з 2021 року. Майже 4 роки тому в Україні відкрився ринок землі.

Яка вартість паю у червні 2025 року

Протягом 2024 року ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Навесні зростання цін на землю відновилося після деякого зимового падіння, і у квітні та травні сягнуло високих значень.

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Наразі у середньому по Україні земля коштує 61 425 гривень. На початку травня 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становила 72 149 гривень. Земля продовжує залишатись дорогою. На початку року середня ціна на землю складала 54 642 гривні.

Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар,

– зазначав у коментарі 24 Каналу адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Захід країни має найдорожчу землю

У червні найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (244 454 гривні за гектар). На другому місці Львівська область (145 789 гривень за гектар). Третя за вартістю землі Київщина з ціною 86 495 гривень за гектар.

Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Донецькій області – 33 514 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Запорізькій (34 482 гривні) та Херсонській областях (35 601 гривні).