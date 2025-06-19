Какова стоимость пая в июне 2025 года

В течение 2024 года цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Весной рост цен на землю возобновился после некоторого зимнего падения, и в апреле и мае достиг высоких значений.

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Сейчас в среднем по Украине земля стоит 61 425 гривен. В начале мая 2025 года средняя стоимость гектара земли в Украине составляла 72 149 гривен. Земля продолжает оставаться дорогой. В начале года средняя цена на землю составляла 54 642 гривны.

Министр аграрной политики и продовольствия делает ставку, что в последующие годы стоимость земли может вырасти примерно на 20%, ведь с момента открытия рынка земли 2021 года земля в Украине уже подорожала с 39 тысяч гривен за гектар,

– отмечал в комментарии 24 Каналу адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Запад страны имеет самую дорогую землю

В июне самая высокая средняя цена на землю в Ивано-Франковской области (244 454 гривны за гектар). На втором месте Львовская область (145 789 гривен за гектар). Третья по стоимости земли Киевская область с ценой 86 495 гривен за гектар.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сейчас в Донецкой области – 33 514 гривен за гектар. Немного дороже гектар земли стоит в Запорожской (34 482 гривны) и Херсонской областях (35 601 гривны).