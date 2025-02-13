Ціна картоплі поступово знижується: які ціни у супермаркетах

Вартість картоплі в Україні у 2024 році сильно виросла через несприятливі погодні умови. Однак наразі спостерігається поступове здешевшання овоча завдяки стабілізації залученням імпорту та іншим заходам.

Скільки коштує картопля у магазинах України

Восени 2024 року вартість картоплі в Україні рекордно зросла, передає 24 Канал. Ціни у магазинах та на ринках сягнули небувалих значень і побили рекорди десятиліття, однак наразі вже стабілізувалися і потихеньку знижуються.

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Науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало зазначала, що на кінець листопада – початок грудня 2024 року на ринку картоплі відбулася певна стабілізація цін завдяки залученню імпорту. Станом на середину лютого 2025 року середня ціна картоплі, за даними "Мінфіну", становить 30,35 гривні за кілограм.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у магазинах України:

Картопля, 1 кілограм

Auchan 26,80 гривні;

Megamarket 33,90 гривні;

Varus 27,90 гривні;

АТБ 25,89 гривні;

Картопля молода, 1 кілограм

Auchan 44,90 гривні;

Картопля рожева, 1 кілограм

Auchan 36,90 гривень.

Важливо! Завдяки залученню імпорту наприкінці 2024 і на початку 2025 року ринок картоплі в Україні стабілізувався на період новорічних свят. Однак згодом ціни трохи зросли, після чого почалося поступове зниження.