У травні, за даними ФАО, різко впали світові ціни на кукурудзу: що вплинуло

Ціни на зернові постійно зростають на світових ринках. Протягом минулого місяця загальний рівень зріс через суттєве здорожчання кукурудзи.

Кукурудза помітно здорожчала

У травні 2024 року середнє значення Індексу цін на зернові ФАО становило 109 пунктів, повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ФАО. Це на 1,8% нижче, ніж у квітні, та на 8,2% нижче, ніж у травні 2024 року.

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Основною причиною зниження зернового індексу стало різке падіння цін на кукурудзу. Світовий ринок нині переживає активну конкуренцію, а пропозиція зростає – в Аргентині та Бразилії збирання врожаю йде швидше, ніж минулого року.

Також на вартість вплинули прогнози про рекордний урожай кукурудзи у США у 2025 році. До того ж подешевшали інші кормові зернові – сорго та ячмінь.

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