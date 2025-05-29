Чому така дорога курятина і коли подешевшає: актуальні ціни в магазинах

Ціни на курятину в українських супермаркетах поки і не думають падати, а навпаки ростуть. Цьому є кілька вагомих логічних причин.

Чому ціни на курятину постійно ростуть Протягом усього минулого року вартість практично усіх видів курятини постійно зростала, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін". За минулий же місяць зростання цін доволі істотно прискорилось. Читайте також Свинячий ошийок стрімко дорожчає: що спричинило стрибок цін Аналітик УКАБ Максим Гопка розповів у коментарі 24 Каналу, що пропозиції курятини на ринку достатньо. Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Забійна маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій у січні – квітні 2025 року становила 458,1 тисячі тонн, проти 460,2 тисячі тонн в 2024 році, тобто майже дорівнює торішнім показникам. Зростання цін на курятину спричинене збільшенням собівартості, зокрема витратами на корми. Зверніть увагу! Подальші ціни, за його словами, залежатимуть від виробничих витрат і експортних можливостей. Журналісти 24 Каналу дослідили, які наразі ціни на курятину в українських супермаркетах: Курятина стегно, 1 кілограм Novus 109,00 гривень;

Megamarket 128,00 гривень;

Auchan 139,00 гривень; Курятина гомілка, 1 кілограм Megamarket 109,00 гривень;

Novus 94,99 гривні; Курятина тушка, 1 кілограм Novus 105,00 гривень;

Megamarket 123,60 гривні; Курятина філе, 1 кілограм Novus 214,00 гривень;

Auchan 209,00 гривень;

Megamarket 239,10 гривні.