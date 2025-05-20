Свинячий ошийок сильно здорожчав

З початку року ціни на майже усі види м'яса постійно ростуть, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику Українського клубу аграрного бізнесу. Однак одне з найбільших зростань вартості зафіксовано у сегменті свинини, і особливо різко зросли ціни на свинячий ошийок.

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Якщо ще на початку 2025 року середня вартість свинячого ошийка складала 264 гривні, то у травні ціна вже перескочила за 330 гривень за кілограм.

За словами аналітиків УКАБ, ціни на м'ясну продукцію демонструють зростання протягом останнього місяця. Найбільш помітне подорожчання зафіксовано на свинину – зокрема, вартість ошийка зросла на 20% і наразі становить 330 гривень за кілограм. Найближчим часом істотного зниження цін на свинину не очікується.

Важливо! Станом на 1 квітня поголів'я свиней становило 4,6 мільйона, що на 11% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Пропозиція свиней для реалізації на внутрішньому ринку істотно скоротилась, що підтверджується й зменшенням обсягів виробництва м'яса.