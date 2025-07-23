Чи подешевшають до кінця літа яйця та курятина: які ціни наразі у магазинах

Українців цьогоріч неприємно здивувало швидке зростання ціни на курятину, яка тепер ледь не наближається за вартістю до дорожчих видів м'яса. Яйця ж взагалі як здорожчали минулого року, так і не дешевшають.

Чи здешевшають курка та яйця до кінця літа?

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка розповів у коментарі 24 Каналу, що вартість м'яса (як курятини, так і інших видів) до кінця літа триматиметься на поточному рівні.

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Важливо! За його словами, така цінова політика буди триматись ще деякий час через те, що попит є стабільно високим і витрати на курячі корми залишаються на поточному рівні.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Зміни ціни слід очікувати в середині осені, перед переходом на зимовий період. Теж саме стосується яєць, проте їх вартість почне змінюватися вже у вересні, через зменшення пропозиції від домогосподарств.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця та курятину у найбільших мережах супермаркетів України:

Куряче філе, 1 кілограм

Novus 204 гривні;

204 гривні; Megamarket 239,10 гривні;

239,10 гривні; Auchan 229 гривень;

229 гривень; АТБ 235,99 гривні;

235,99 гривні; Varus 219,90 гривні;

219,90 гривні; Сільпо 234,30 гривні;

Яйця Ясенсвіт, 10 штук, 1 сорт