Протягом останнього місяця вартість лимонів на ринках України росла. Попри те, що до вересня фрукт дешевшав, наразі ціна знову полізла вгору.

Яка ціна на лимони у магазинах?

Вартість лимонів на плодоовочевому ринку України навесні 2025 року доволі стрімко зростала, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін".

З травня по вересень цього року ціна знову падала, однак наразі вартість кілограма лимонів поповзла вгору. Якщо ще у вересні середня вартість по ринку складала близько 100 гривень, то наразі кілограм у середньому коштує 107,18 гривні.

Журналісти 24 Каналу дослідили ринок лимонів в Україні. За даними "Мінфіну", наразі у магазинах України такі ціни на лимони:

Metro 99,90 гривні за кілограм;

Novus 99,00 гривні за кілограм;

Auchan 99,90 гривні за кілограм;

Megamarket 129,90 гривні за кілограм;

АТБ 99,79 гривні за кілограм;

Сільпо 104,40 гривні за кілограм;

Varus 99,90 гривні за кілограм.

