Лимони почали дорожчати: скільки коштують у супермаркетах України
- Ціна на лимони в Україні зросла до середньої вартості 107,18 гривні за кілограм.
- У різних супермаркетах ціни варіюються від 99,00 до 129,90 гривні за кілограм.
Протягом останнього місяця вартість лимонів на ринках України росла. Попри те, що до вересня фрукт дешевшав, наразі ціна знову полізла вгору.
Яка ціна на лимони у магазинах?
Вартість лимонів на плодоовочевому ринку України навесні 2025 року доволі стрімко зростала, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін".
Читайте також Ціни на овочі в Україні змінилися різнопланово: що найбільше здорожчало
З травня по вересень цього року ціна знову падала, однак наразі вартість кілограма лимонів поповзла вгору. Якщо ще у вересні середня вартість по ринку складала близько 100 гривень, то наразі кілограм у середньому коштує 107,18 гривні.
Журналісти 24 Каналу дослідили ринок лимонів в Україні. За даними "Мінфіну", наразі у магазинах України такі ціни на лимони:
Metro 99,90 гривні за кілограм;
Novus 99,00 гривні за кілограм;
Auchan 99,90 гривні за кілограм;
Megamarket 129,90 гривні за кілограм;
АТБ 99,79 гривні за кілограм;
Сільпо 104,40 гривні за кілограм;
Varus 99,90 гривні за кілограм.
В Україні здорожчав традиційний осінній продукт: у чому причина?
Ціна на гарбузи в Україні зросла через перехід з кормового сегмента до комерційного, що створює нові виклики для агробізнесу.
Попит на ринкові сорти гарбуза перевищує пропозицію, що сприяє зростанню цін, а українські виробники можуть зіткнутися з жорсткішою конкуренцією на європейських ринках.