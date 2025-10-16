Лимоны начали дорожать: сколько стоят в супермаркетах Украины
- Цена на лимоны в Украине выросла до средней стоимости 107,18 гривны за килограмм.
- В разных супермаркетах цены варьируются от 99,00 до 129,90 гривны за килограмм.
В течение последнего месяца стоимость лимонов на рынках Украины росла. Несмотря на то, что до сентября фрукт дешевел, сейчас цена снова полезла вверх.
Какая цена на лимоны в магазинах?
Стоимость лимонов на плодоовощном рынке Украины весной 2025 года довольно стремительно росла, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
С мая по сентябрь этого года цена снова падала, однако сейчас стоимость килограмма лимонов поползла вверх. Если еще в сентябре средняя стоимость по рынку составляла около 100 гривен, то сейчас килограмм в среднем стоит 107,18 гривны.
Журналисты 24 Канала исследовали рынок лимонов в Украине. По данным "Минфина", сейчас в магазинах Украины такие цены на лимоны:
Metro 99,90 гривны за килограмм;
Novus 99,00 гривны за килограмм;
Auchan 99,90 гривны за килограмм;
Megamarket 129,90 гривны за килограмм;
АТБ 99,79 гривны за килограмм;
Сильпо 104,40 гривны за килограмм;
Varus 99,90 гривны за килограмм.
