В Україні може змінитися ціна на лохину

Через аномально теплу зиму, яка тривала в Україні до лютого, лохина перебувала в стані відносного спокою. Однак далі температурні показники сприяли початку вегетації.

В Україні можуть зрости ціни на лохину

Тому у багатьох регіонах країни відбулися пошкодження квіткових бруньок, пише 24 Канал з посиланням на Анну Луцько, міжнародну консультантку з ягідництва.

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Аномально тепла зима до лютого місяця тримала рослини лохини в стані відносного спокою. Далі температурні показники сприяли початку вегетації. В результаті чого лютневі морози, які прийшли слідом за теплом, в багатьох регіонах України спричинили пошкодження квіткових бруньок,

– написала Луцько.

Зокрема вона закликала фермерів перевірити стан лохиновий бруньок вже зараз. Анна Луцько наголосила, що ці чинники надалі матимуть вплив на формування високої ціни на ягоду.

Цікаво! Згідно зі слів експертки, у Грузії, наприклад, аномальні погодні умови вже знищили половину урожаю ранніх сортів лохини.