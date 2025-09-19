В Україні знову почала дешевшати морква: які ціни у магазині
- Ціни на моркву в Україні знизилися через активний сезон збору, і зараз вони коливаються від 6 до 13 гривень за кілограм.
- Морква в супермаркетах коштує від 9,90 до 15,90 гривень за кілограм, залежно від мережі.
На українському плодоовочевому ринку знову почалося здешевшання моркви. Зниження ціни відбувається завдяки початку активного сезону збирання коренеплодів.
Ціни на моркву знову почали падати
Після місяця відносної стабільності ціни на моркву в Україні почали помітно знижуватись, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. На цю мить торгівельно-закупівельна діяльність на ринку моркви залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно реалізовувати досить великі обсяги овочів.
Читайте також Вартість тепличних помідорів продовжує зростати: попит також росте
На думку експертів, збиральна компанія в українських господарствах активно продовжується, і пропозиція коренеплодів на внутрішньому ринку стрімко зростає.
Зверніть увагу! У ситуації, що склалася, виробники змушені знижувати ціни на наявні обсяги моркви. Так, на даний момент вони пропонують до продажу дані коренеплоди в діапазоні 6 – 13 гривень за кілограм (15 – 32 центів за кілограм), залежно від якості та обсягів партій, що пропонуються, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
За словами самих виробників, останні кілька тижнів на ринку моркви зберігається надлишок продукції. Продаж цих коренеплодів на сьогоднішній день ведеться неактивно і виключно малооб'ємними партіями. Крім того, тиск на ціни стрімко зростає пропозиція моркви на ринку.
Важливо! Експерти зазначають, що зараз морква в Україні вже реалізується в середньому на 35% дешевше, ніж на початку осені 2024 року. При цьому фермери поки що не очікують покращення ситуації, оскільки пропозиція овочів на ринку на сьогоднішній день надмірна, а збиральна кампанія в країні продовжується.
Скільки коштує морква у магазинах?
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на моркву у популярних супермаркетах України:
Морква, 1 кілограм
- У Metro, за даними "Мінфін" морква коштує 9,90 гривні;
- Novus 10,89 гривні;
- Megamarket 15,90 гривні;
- Auchan 9,90 гривні;
- АТБ 10,89 гривні;
- Varus 10,90 гривні;
- Сільпо 13,10 гривні.
В Україні дорожчають огірки: що спричинило ріст ціни?
В Україні почали зростати ціни на огірки через підвищений попит та скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.
Ціни на огірки коливаються від 25 до 45 гривень за кілограм, що на 19% дорожче, ніж минулого тижня, але на 29% дешевше, ніж торік.