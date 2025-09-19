На українському плодоовочевому ринку знову почалося здешевшання моркви. Зниження ціни відбувається завдяки початку активного сезону збирання коренеплодів.

Ціни на моркву знову почали падати

Після місяця відносної стабільності ціни на моркву в Україні почали помітно знижуватись, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. На цю мить торгівельно-закупівельна діяльність на ринку моркви залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно реалізовувати досить великі обсяги овочів.

На думку експертів, збиральна компанія в українських господарствах активно продовжується, і пропозиція коренеплодів на внутрішньому ринку стрімко зростає.

Зверніть увагу! У ситуації, що склалася, виробники змушені знижувати ціни на наявні обсяги моркви. Так, на даний момент вони пропонують до продажу дані коренеплоди в діапазоні 6 – 13 гривень за кілограм (15 – 32 центів за кілограм), залежно від якості та обсягів партій, що пропонуються, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами самих виробників, останні кілька тижнів на ринку моркви зберігається надлишок продукції. Продаж цих коренеплодів на сьогоднішній день ведеться неактивно і виключно малооб'ємними партіями. Крім того, тиск на ціни стрімко зростає пропозиція моркви на ринку.

Важливо! Експерти зазначають, що зараз морква в Україні вже реалізується в середньому на 35% дешевше, ніж на початку осені 2024 року. При цьому фермери поки що не очікують покращення ситуації, оскільки пропозиція овочів на ринку на сьогоднішній день надмірна, а збиральна кампанія в країні продовжується.

Скільки коштує морква у магазинах?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на моркву у популярних супермаркетах України:

Морква, 1 кілограм

У Metro , за даними "Мінфін" морква коштує 9,90 гривні;

, за даними "Мінфін" морква коштує 9,90 гривні; Novus 10,89 гривні;

10,89 гривні; Megamarket 15,90 гривні;

15,90 гривні; Auchan 9,90 гривні;

9,90 гривні; АТБ 10,89 гривні;

10,89 гривні; Varus 10,90 гривні;

10,90 гривні; Сільпо 13,10 гривні.

