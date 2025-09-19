В Украине снова начала дешеветь морковь: какие цены в магазине
- Цены на морковь в Украине снизились из-за активного сезона сбора, и сейчас они колеблются от 6 до 13 гривен за килограмм.
- Морковь в супермаркетах стоит от 9,90 до 15,90 гривен за килограмм, в зависимости от сети.
На украинском плодоовощном рынке снова началось удешевление моркови. Снижение цены происходит благодаря началу активного сезона уборки корнеплодов.
Цены на морковь снова начали падать
После месяца относительной стабильности цены на морковь в Украине начали заметно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. На данный момент торгово-закупочная деятельность на рынке моркови остается малоактивной, тогда как фермерам необходимо реализовывать достаточно большие объемы овощей.
По мнению экспертов, уборочная компания в украинских хозяйствах активно продолжается, и предложение корнеплодов на внутреннем рынке стремительно растет.
Обратите внимание! В сложившейся ситуации, производители вынуждены, снижать цены снижать цены на имеющиеся объемы моркови. Так, на данный момент они предлагают к продаже данные корнеплоды в диапазоне 6 – 13 гривен за килограмм (15 – 32 центов за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий, предлагаемых, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
По словам самих производителей, последние несколько недель на рынке моркови сохраняется избыток продукции. Продажа этих корнеплодов на сегодняшний день ведется неактивно и исключительно малообъемными партиями. Кроме того, давление на цены стремительно растет предложение моркови на рынке.
Важно! Эксперты отмечают, что сейчас морковь в Украине уже реализуется в среднем на 35% дешевле, чем в начале осени 2024 года. При этом фермеры пока не ожидают улучшения ситуации, поскольку предложение овощей на рынке на сегодняшний день чрезмерное, а уборочная кампания в стране продолжается.
Сколько стоит морковь в магазинах?
Журналисты 24 Канала исследовали цены на морковь в популярных супермаркетах Украины:
Морковь, 1 килограмм
- У Metro, по данным "Минфин" морковь стоит 9,90 гривны;
- Novus 10,89 гривны;
- Megamarket 15,90 гривны;
- Ашан 9,90 гривны;
- АТБ 10,89 гривны;
- Varus 10,90 гривны;
- Сильпо 13,10 10 гривны.
