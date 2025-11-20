В Україні дешевшає морква: які ціни у магазинах

Ціни на моркву в Україні цього тижня почали знижуватись. Зниженню вартості посприяв надлишок продукції, яка погано витримує довготривале зберігання.

Ціни на моркву почали падати

На українському ринку моркви встановилися тенденції щодо зниження цін, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. При цьому, за словами учасників ринку, попит на ці коренеплоди сьогодні залишається досить стриманим, оскільки до продажу все частіше пропонуються овочі середньої та низької якості.

Гуртові компанії ведуть закупівлі моркви за потреби, воліючи не закладати продукцію на тривале зберігання, що негативно позначається на загальному рівні цін. Так, на сьогодні українські виробники відвантажують моркву в діапазоні 5 – 11 гривень за кілограм, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Основною причиною зниження цін на коренеплоди експерти проєкту називають сезонне збільшення пропозиції овочів на ринку з різними якісними показниками на тлі досить стриманого попиту на цю продукцію. Тому, прагнучи активізувати продажі, фермери змушені переглядати відпускні ціни на наявні партії моркви у бік зниження.

Експерти додають, що вже сьогодні гуртові партії цих овочів в Україні надходять у продаж, у середньому, на 59% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

Які ціни на моркву у супермаркетах?

Згідно з даними "Мінфіну", в українських супермаркетах встановилися такі ціни на моркву:

Metro 8,40 гривні за кілограм;

8,40 гривні за кілограм; Auchan 9,10 гривні за кілограм;

9,10 гривні за кілограм; Megamarket 19,90 гривні за кілограм;

19,90 гривні за кілограм; АТБ 8,95 гривні за кілограм;

8,95 гривні за кілограм; Сільпо 9 гривень за кілограм.

Чи варто запасатися капустою: які будуть ціни взимку?