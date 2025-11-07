В Україні нарешті подешевшали огірки: які ціни у супермаркетах

Протягом останнього тижня вартість огірків нарешті почала знижуватись після кількамісячного зростання. Сильне падіння попиту змусило виробників опускати ціни.

Ціни на огірки почали знижуватись

Цього тижня продавці змушені знижувати відпускні ціни на огірки в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами операторів ринку, суттєве підвищення цін на тепличні огірки в Україні протягом кількох місяців у результаті негативно позначилося на попиті, і, відповідно, на темпах збуту наявних партій продукції.

Сезон реалізації місцевої продукції в Україні вже фактично завершився, а основна пропозиція на внутрішньому ринку становить імпортні тепличні овочі. Так, на сьогоднішній день діапазон гуртових цін на огірки в Україні варіюється в межах 80 – 105 гривень за кілограм, тоді як у попередній період вдавалося вести продаж за вищими цінами, 100 – 120 гривень за кілограм.

В результаті за тиждень відпускні ціни на ці овочі знизилися в середньому на 17%. Крім того, додатковим фактором для зміцнення понижувальної цінової динаміки стало різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості.

При цьому більшість продавців припускають, що ціни на імпортні огірки знижуватимуться й надалі через поступове зростання пропозиції даної продукції на українському ринку.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що нині тепличні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 18% дешевше, ніж на початку листопада минулого року.

Скільки коштують огірки у супермаркетах?

Згідно з даними "Мінфіну", наразі в українських супермаркетах встановилися такі ціни за кілограм огірків:

Novus 159 гривень;

159 гривень; Metro 83,10 гривні;

83,10 гривні; АТБ 89,95 гривні;

89,95 гривні; Varus 129,90 гривні;

129,90 гривні; Сільпо 149 гривень.

