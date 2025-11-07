В Украине наконец-то подешевели огурцы: какие цены в супермаркетах

В течение последней недели стоимость огурцов наконец начала снижаться после многомесячного роста. Сильное падение спроса заставило производителей опускать цены.

Цены на огурцы начали снижаться

На этой неделе продавцы вынуждены снижать отпускные цены на огурцы в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам операторов рынка, существенное повышение цен на тепличные огурцы в Украине в течение нескольких месяцев в результате негативно сказалось на спросе, и, соответственно, на темпах сбыта имеющихся партий продукции.

Сезон реализации местной продукции в Украине уже фактически завершился, а основное предложение на внутреннем рынке составляет импортные тепличные овощи. Так, на сегодняшний день диапазон оптовых цен на огурцы в Украине варьируется в пределах 80 – 105 гривен за килограмм, тогда как в предыдущий период удавалось вести продажи по более высоким ценам, 100 – 120 гривен за килограмм.

В результате за неделю отпускные цены на эти овощи снизились в среднем на 17%. Кроме того, дополнительным фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.

При этом большинство продавцов предполагают, что цены на импортные огурцы будут снижаться и в дальнейшем из-за постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что сейчас тепличные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", сейчас в украинских супермаркетах установились такие цены за килограмм огурцов:

Novus 159 гривен;

159 гривен; Metro 83,10 гривны;

83,10 гривны; АТБ 89,95 гривны;

89,95 гривны; Varus 129,90 гривны;

129,90 гривны; Сильпо 149 гривен.

