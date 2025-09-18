На українському плодоовочевому ринку цього тижня почали зростати ціни на огірки. Здорожчання спричинив ряд факторів, серед яких і сезонний чинник.

Чому огірки почали дорожчати?

Виробники тепличних огірків в Україні цього тижня підняли відпускні ціни на свою продукцію, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Як зазначають самі виробники, підвищення цін спричинено насамперед підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції даної продукції на внутрішньому ринку.

Важливо! Наразі українські тепличні комбінати декларують ціни на огірки в межах 25 – 45 гривень за кілограм (0,61 – 1,09 долара за кілограм), що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Оператори ринку зазначають, що підвищувальний ціновий тренд продиктований одразу кількома факторами. Насамперед він є наслідком досить обмеженої пропозиції цих овочів, оскільки продукція відкритого ґрунту у продаж вже практично не надходить. Крім того, через прохолодну та похмуру погоду в Україні вибірки у тепличних комбінатах помітно скоротилися, і нинішні обсяги продукції не покривають усі потреби покупців.

Зверніть увагу! При цьому, попри подорожчання, сьогодні тепличний огірок на ринку України коштує в середньому на 29% дешевше, ніж за аналогічний торішній період. Експерти зазначають, що багато гравців ринку не виключають можливості подальшого подорожчання цієї продукції через активний попит та сезонне скорочення пропозиції тепличних овочів.

