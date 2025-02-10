Огірок сильно здорожчав на українських ринках: які наразі ціни

В Україні протягом останнього тижня доволі сильно подорожчали тепличні огірки. Подібний ріст цін є доволі типовим для цієї пори року, однак, стрибок все одно був доволі відчутним.

Чому огірки почали дорожчати

На ринках України знову дорожчають тепличні огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Експерти стверджують, що підвищення цін у цьому сегменті учасники ринку пов'язують із активізацією попиту на тепличні огірки на тлі щодо низької пропозиції цієї продукції.

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На сьогодні тепличний огірок надходить у продаж по 80 – 120 гривень за кілограм (1,93 – 2,89 долара за кілограм). Це у середньому на 23% дорожче, ніж тижнем раніше.

Що ще вплинуло на зростання цін Ще одним приводом для подорожчання тепличних огірків послужила досить обмежена пропозиція даної продукції на ринку. Так, на сьогоднішній день основну пропозицію на українському ринку становить виключно імпортна продукція, оскільки українські тепличні комбінати вийдуть на ринок із новим оборотом не раніше ніж за середину поточного місяця.

Водночас, попри подорожчання тепличних огірків, нині продукція в Україні пропонується до продажу в середньому на 12% дешевше, ніж на початку лютого минулого року.