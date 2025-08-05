Вартість огірків на ринках України продовжує зростати попри сезон цих овочів. Однак для здорожчання є доволі вагома причина, яка може надалі вплинути на цінову динаміку.

Що буде далі з вартістю огірків?

Представники тепличних комбінатів в Україні повідомляють, що планують розпочати збирання врожаю огірків нового обороту вже у першій декаді серпня поточного року, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Цей чинник може кардинально вплинути на нинішні цінові тенденції у цьому сегменті.

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Однак наразі пропозиція овочів на внутрішньому ринку залишається обмеженою, що дозволяє продавцям і далі підіймати відпускні ціни на свою продукцію, констатують аналітики. За словами ключових гравців ринку, підтримку цін також надає стабільний попит на огірки з боку покупців, що є традиційним для цього періоду.

Які причини здорожчання огірків?

Тільки за минулий тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 16%, і сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу цю продукцію в діапазоні 30 – 50 гривень за кілограм (0,72 – 1,20 долара за кілограм), залежно від якості та обсягів запропонованих партій овочів. подорожчання, попит на огірки на українському ринку залишається стабільним.

Різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірка, що призвело до проблем із вибірками овочів, що вирощуються у відкритому ґрунті. Також до загального скорочення пропозиції огірків на внутрішньому ринку призвела спекотна та посушлива погода, яка мала місце у більшості регіонів України у другій половині липня поточного року.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що попри чергове зростання цін у сегменті тепличного огірка, нині дана продукція в Україні пропонується до продажу в середньому на 15% дешевше, ніж у серпні 2024 року.