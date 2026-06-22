Картопля дешевшає, ягоди дорожчають: як змінилися ціни на продукти в Україні

Ціни на овочі та фрукти в Україні минулого тижня рухалися у різних напрямках: одні продукти дешевшали через збільшення пропозиції, інші – навпаки дорожчали. Найпомітніші зміни відбулися у сегментах картоплі, ягід та сезонних овочів.

Які овочі подорожчали, а які стали дешевшими

Минулого тижня на українському ринку овочів зафіксували різноспрямовану динаміку цін, повідомляє EastFruit. Картопля нового врожаю продовжила втрачати в ціні (з 35 – 65 до 18 – 65 гривень за кілограм), тоді як торішня картопля, навпаки, подорожчала (з 13 – 16 до 14 – 17 гривень за кілограм).

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Зросла вартість ріпчастої цибулі (з 13 – 15 до 16 – 18 гривень за кілограм) та білоголової капусти (з 35 – 65 до 18 – 65 гривень за кілограм). Також дорожче продавали цвітну й пекінську капусти. Почали підійматися ціни й на зелений горошок.

Водночас продавці знижували ціни на помідори та солодкий перець. Огірки минулого тижня коштували дорожче, ніж раніше. Зменшилася ціна на спаржу та кабачки.

У сегменті зелені ситуація також була неоднорідною: подешевшали зелена цибуля, петрушка та кріп, однак дорожчою стала рукола.

Ягоди дорожчають, але деякі фрукти дешевшають

У фруктово-ягідному сегменті минулого тижня переважало зростання цін. Подорожчали садова суниця (з 70 – 120 до 90 – 180 гривень за кілограм) та черешня (з 70 – 110 до 130 – 190 гривень за кілограм), а також абрикоси й персики.

Вища вартість була і на лохину та жимолость. Водночас окремі ягоди почали дешевшати – зокрема вишня та малина.

Також знизилися ціни на банани (з 63 – 68 до 58 – 68 гривень за кілограм). Загалом ринок демонструє сезонні коливання, які залежать від обсягів пропозиції, темпів збору врожаю та попиту серед покупців.

Ціни обвалилися на третину: що відбувається з огірками в Україні

На українському ринку зафіксували різке падіння цін на тепличні огірки. Лише за тиждень відпускна вартість продукції знизилася в середньому на третину через збільшення пропозиції від місцевих виробників.

Для споживачів здешевлення вже помітне і в роздрібній торгівлі. Залежно від сорту та торговельної мережі огірки в українських супермаркетах продаються в середньому за 80 – 135 гривень за кілограм, тоді як навесні ціни нерідко перевищували 200 гривень за кілограм.