Какие овощи подорожали, а какие подешевели

На прошлой неделе на украинском рынке овощей была зафиксирована разнонаправленная динамика цен, сообщает EastFruit. Картофель нового урожая продолжил дешеветь (с 35–65 до 18–65 гривен за килограмм), тогда как прошлогодний картофель, напротив, подорожал (с 13–16 до 14–17 гривен за килограмм).

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Выросла стоимость репчатого лука (с 13–15 до 16–18 гривен за килограмм) и белокочанной капусты (с 35–65 до 18–65 гривен за килограмм). Также подорожали цветная и пекинская капуста. Начали расти цены и на зеленый горошек.

В то же время продавцы снижали цены на помидоры и сладкий перец. Огурцы на прошлой неделе стоили дороже, чем раньше. Снизилась цена на спаржу и кабачки.

В сегменте зелени ситуация также была неоднородной: подешевели зеленый лук, петрушка и укроп, однако подорожала руккола.

Ягоды дорожают, но некоторые фрукты дешевеют

В фруктово-ягодном сегменте на прошлой неделе преобладал рост цен. Подорожали садовая клубника (с 70–120 до 90–180 гривен за килограмм) и черешня (с 70–110 до 130–190 гривен за килограмм), а также абрикосы и персики.

Выросли цены и на голубику и жимолость. В то же время некоторые ягоды начали дешеветь — в частности, вишня и малина.

Также снизились цены на бананы ( с 63–68 до 58–68 гривен за килограмм). В целом рынок демонстрирует сезонные колебания, которые зависят от объемов предложения, темпов сбора урожая и спроса среди покупателей.

Цены обвалились на треть: что происходит с огурцами в Украине

На украинском рынке зафиксировано резкое падение цен на тепличные огурцы. Всего за неделю отпускная стоимость продукции снизилась в среднем на треть из-за увеличения предложения от местных производителей.

Для потребителей снижение цен уже заметно и в розничной торговле. В зависимости от сорта и торговой сети огурцы в украинских супермаркетах продаются в среднем по 80–135 гривен за килограмм, тогда как весной цены нередко превышали 200 гривен за килограмм.