В Україні подешевшали деякі овочі: як змінились ціни на ринку за тиждень

Протягом минулого тижня ціни на різні овочі та фрукти змінювались доволі по-різному. Найбільше по зміні вартості серед інших вирізняється цибуля та морква.

Як змінилась вартість овочів та фруктів

Минулого тижня виробники масово знижували ціни на цибулю через погіршення якості продукції, закладеної в сховища у 2024 році, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Аналітики зазначають, що вартість овоча впала з 15 – 16 до 13 – 15 гривень за кілограм.

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Водночас минулого тижня почала дешевшати морква – з 25 – 32 до 23 – 20 гривень за кілограм. У той же час ціни на огірок і солодкий перець продовжили зростати. Так, нижня цінова межа огірка піднялася з 110 до 120 гривень за кілограм, а солодкий перець підскочив з 140 – 150 гривень за кілограм до 145 – 170.

Зверніть увагу! Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися томати – верхня цінова межа піднялася з 90 до 120 гривень за кілограм. Баклажан подорожчав із 110 – 120 до 180 – 200 гривень за кілограм, а кабачок подешевшав з 90 – 100 до 85 – 90 гривень за кілограм.

Почали зростати ціни на якісний часник – верхня цінова межа піднялася зі 150 до 170 гривень за кілограм. У сегменті зелені спостерігалося зниження цін на кріп і петрушку – верхня цінова межа знизилася з 200 гривень за кілограм до 180, при цьому салат подорожчав з 50 – 100 гривень за кілограм до 150 – 160.

У фруктовому сегменті почав дешевшати апельсин – з 68 – 130 до 65 – 125 гривень за кілограм. Знизилися ціни на яблуко з 27 – 35 до 23 – 32 гривень за кілограм.