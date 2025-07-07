Овочі дешевшають: як змінились ціни на плодоовочевому ринку за тиждень

Ціни на овочі в Україні минулого тижня очікувано здебільшого дешевшали, особливо борщовий набір. Ціни ж на фрукти навпаки росли.

Як змінились ціни на овочі та фрукти за тиждень

Ціни на овочі та зелень в Україні переважно знижувалися, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Так, подешевшали усі без винятку позиції "борщового набору" нового врожаю.

Читайте також В Україні почали продавати перші огірки з відкритого ґрунту: які будуть ціни

Продовжили зменшуватися ціни на томат (з 55 – 85 до 30 – 60 гривень за кілограм). Почали дешевшати солодкий перець (з 100 – 160 до 85 – 100 гривень за кілограм) та кабачок (з 18 – 20 до 15 – 18 гривень за кілограм).

Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися броколі (з 30 – 70 до 35 – 50 гривень за кілограм), пекінська (з 25 – 30 до 15 – 25 гривень за кілограм) та цвітна капуста (з 45 до 15 – 30 гривень за кілограм). Зменшилася ціна за кілограм часнику (з 100 – 150 до 80 – 150 гривень).

В той самий час вартість фруктів та ягід змінилася різноспрямовано. Подорожчали черешня (з 115 – 130 до 150 – 160 гривень за кілограм) та абрикос (з 80 – 100 до 80 – 120 гривень за кілограм). Дорожче, ніж попереднього тижня продавалася суниця садова (з 75 – 120 до 100 – 130 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Водночас інші ягоди продовжили дешевшати. На тлі зростання пропозиції стрімко подешевшала лохина (з 380 – 450 до 220 – 380 гривень за кілограм). Вкотре знизилися ціни на малину (з 320 – 350 до 200 – 300 гривень за кілограм) для свіжого ринку та смородину (з 75 – 250 до 130 – 150 гривень за кілограм). З'явилися перші пропозиції цін на місцевий кавун.