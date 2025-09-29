Минулого тижня на українському плодоовочевому ринку овочі здебільшого дорожчали. Ціни на більшість фруктів також ростуть.

Як змінилися ціни на овочі в України?

Внаслідок скорочення пропозиції в Україні подорожчала морква (8 – 15 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Водночас ціни на столові буряки збільшилися (8 – 11 гривень за кілограм), попри зростання пропозиції.

Вартість кілограма цибулі прогнозовано пішла вниз (7 – 12 гривень за кілограм), а розкид цін на білокачанну капусту скоротився (9 – 17 гривень за кілограм). Виробники огірків продовжують підвищувати відпускні ціни (25 – 75 гривень за кілограм), при цьому помідори дешевшають (8 – 40 гривень за кілограм).

За даними "Мінфіну", ціни на картоплю у супермаркетах коливаються від 12,90 до 18,90 гривні за кілограм.

Діапазон цін на солодкий кубоподібний перець скоротився (45 – 55 гривень за кілограм), а на перець Білозерка навпаки розширився (20 – 45 гривень за кілограм). Пекінська капуста подешевшала (20 – 35 гривень за кілограм), а броколі та цвітна продавалися дорожче, ніж минулого тижня.

Зверніть увагу! Почали зростати ціни на кабачок та баклажан. Часник та зелена цибуля подешевшали.

Що відбулося з вартістю фруктів за тиждень?

Фруктово-ягідний сегмент відзначився черговим подорожчанням лохини (180 – 380 гривень за кілограм), водночас ціни на малину знизилися (150 – 220 гривень за кілограм). Яблуко та виноград подорожчали, а груша та слива продавалися дешевше, ніж тижнем раніше.

Важливо! Продовжують знижуватися ціни на кавуни (6 – 20 гривень за кілограм) та дині (15 – 35 гривень за кілограм). Звузився діапазон цін на нектарин (50 – 110 гривень за кілограм). У сегменті імпортних фруктів подешевшали ківі та апельсин.

