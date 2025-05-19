Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень: огляд ринку України

Вартість овочів та фруктів на українському ринку змінювалася доволі різнопланово. На ціни вплинули як звичайні сезонні чинники, так і зміни попиту.

Як змінились ціни на овочі та фрукти за тиждень

За словами аналітиків, найбільше зниження активності спостерігалося в учасників з України, де запаси торішньої продукції добігли кінця, а сезон ранньої продукції поки що тільки починається, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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В Україні продовжує дорожчати торішній буряк (здорожчав з 22 – 32 до 30 – 33 гривень за кілограм), водночас ціни на ранню продукцію знизилися. Також дешевше, ніж попереднього тижня, продавалася рання морква (здешевшала з 60 – 70 до 55 – 60 гривень за кілограм).

Низький попит призвів до зниження цін на помідори (з 60 – 105 до 55 – 90 гривень за кілограм), одночасно з цим подешевшали огірок (з 50 – 75 до 25 – 70 гривень за кілограм) та солодкий перець (з 120 – 125 до 115 – 120 гривень за кілограм). Ціни на цвітну капусту зросли (з 60 – 70 до 80 – 90 гривень за кілограм), а пекінка стала дешевшою (з 35 – 45 до 35 – 40 гривень за кілограм).

Зниження пропозиції редису дозволило продавцям підвищити ціни (з 20 – 25 до 25 – 30 гривень за кілограм). Кабачок та баклажан при цьому також подорожчали. У сегменті зелені, за винятком кропу, що подорожчав (з 120 – 160 до 150 – 180 гривень за кілограм), вартість продукції знижувалася.

Зверніть увагу! Ціни у фруктово-ягідному сегменті збереглися лише на рівні попереднього періоду. Виняток становив лише суниця, що подорожчала (з 180 – 230 до 215 – 245 гривень за кілограм), продажі якої в результаті похолодання знизилися.