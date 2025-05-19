Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень: огляд ринку України
- Ціни на овочі в Україні змінювалися: подорожчали буряк, редис, кабачок, баклажан, кріп; подешевшали морква, помідори, огірки, пекінка; зросли ціни на цвітну капусту.
- У фруктово-ягідному сегменті ціни залишилися на рівні попереднього періоду, за винятком суниці, яка подорожчала.
Вартість овочів та фруктів на українському ринку змінювалася доволі різнопланово. На ціни вплинули як звичайні сезонні чинники, так і зміни попиту.
Як змінились ціни на овочі та фрукти за тиждень
За словами аналітиків, найбільше зниження активності спостерігалося в учасників з України, де запаси торішньої продукції добігли кінця, а сезон ранньої продукції поки що тільки починається, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.
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В Україні продовжує дорожчати торішній буряк (здорожчав з 22 – 32 до 30 – 33 гривень за кілограм), водночас ціни на ранню продукцію знизилися. Також дешевше, ніж попереднього тижня, продавалася рання морква (здешевшала з 60 – 70 до 55 – 60 гривень за кілограм).
Низький попит призвів до зниження цін на помідори (з 60 – 105 до 55 – 90 гривень за кілограм), одночасно з цим подешевшали огірок (з 50 – 75 до 25 – 70 гривень за кілограм) та солодкий перець (з 120 – 125 до 115 – 120 гривень за кілограм). Ціни на цвітну капусту зросли (з 60 – 70 до 80 – 90 гривень за кілограм), а пекінка стала дешевшою (з 35 – 45 до 35 – 40 гривень за кілограм).
Зниження пропозиції редису дозволило продавцям підвищити ціни (з 20 – 25 до 25 – 30 гривень за кілограм). Кабачок та баклажан при цьому також подорожчали. У сегменті зелені, за винятком кропу, що подорожчав (з 120 – 160 до 150 – 180 гривень за кілограм), вартість продукції знижувалася.
Зверніть увагу! Ціни у фруктово-ягідному сегменті збереглися лише на рівні попереднього періоду. Виняток становив лише суниця, що подорожчала (з 180 – 230 до 215 – 245 гривень за кілограм), продажі якої в результаті похолодання знизилися.