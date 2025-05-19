Чому дешевшають тепличні помідори

В Україні минулого тижня почала знижуватись ціна на тепличні помідори, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Негативний ціновий тренд у цьому сегменті пояснюється головним чином зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом у даному сегменті.

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Водночас постачання томатів із зовнішнього ринку залишаються стабільними і досить об'ємними, що також чинить додатковий тиск на відпускні ціни на місцеву продукцію.

Так, на сьогодні томати з місцевих тепличних комбінатів надходять у продаж по 65 – 80 гривень за кілограм (1,57 – 1,93 долара за кілограм), залежно від сорту та обсягів партій продукції, що пропонуються, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Однак експерти наголошують, що на цю мить ціни на тепличні помідори в українських господарствах у середньому на 23% вищі, ніж у середині травня минулого року.

Зверніть увагу! Втім представники місцевих тепличних комбінатів не відкидають подальшого цінового зниження. За словами виробників, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.