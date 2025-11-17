Вартість деяких овочів знизилась: як змінились ціни на ринку України
- Ціни на картоплю знизились до 9 – 12 гривень за кілограм, тоді як капуста подорожчала до 9 – 11 гривень за кілограм, а огірки знову почали дорожчати до 80 – 120 гривень за кілограм.
- У фруктовому сегменті знизилися ціни на яблука до 20 – 45 гривень за кілограм та груші до 25 – 65 гривень за кілограм, тоді як лимони та банани подорожчали.
Ціни на деякі овочі на українському ринку минулого тижня почали падати. Однак такі позиції, як капуста та огірки дорожчали попри зростання пропозиції.
Як змінилися ціни на овочі за тиждень?
В Україні знову почали знижуватись ціни на картоплю (9 – 12 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Водночас вартість білокачанної капусти, попри зростання пропозиції, збільшилася (9 – 11 гривень за кілограм).
Читайте також Ціни на цибулю в Україні продовжують падати: скільки коштує кілограм
Зниження цін на огірок було короткочасним, минулого тижня він знову почав дорожчати (80 – 120 гривень за кілограм). При цьому ціни на помідори (45 – 60 гривень за кілограм) та солодкий перець (90 – 115 гривень за кілограм) знижувалися. Зростання пропозиції броколі (40 – 48 гривень за кілограм), цвітної (20 – 28 гривень за кілограм) та пекінської капусти (15 – 20 гривень за кілограм) змушувало продавців і далі знижувати на них ціни.
Також дешевше, ніж на тиждень раніше, продавалася синя капуста (20 – 25 гривень за кілограм). Подешевшали редиска (23 – 28 гривень за кілограм), часник (40 – 130 гривень за кілограм) та зелена цибуля (75 – 85 гривень за кілограм).
Що відбувалося з цінами на фрукти?
Фруктовий сегмент відзначився черговим зниженням цін на яблука (20 – 45 гривень за кілограм) та груші (25 – 65 гривень за кілограм). Також дешевше, ніж попереднього тижня, продавався виноград (60 – 80 гривень за кілограм). Розширився діапазон цін на сливу (20 – 50 гривень за кілограм). Поточного року ціни на сливу в Україні були на 30 – 40% вищі за торішні.
У сегменті імпортних фруктів подешевшали апельсини (60 – 75 гривень за кілограм) і мандарини (50 – 110 гривень за кілограм) та подорожчали лимони (100 – 120 гривень за кілограм) і банани (58 – 64 гривень за кілограм). На тлі зростання пропозиції почали знижуватися ціни на хурму та гранат.
Ціни на картоплю в Україні почали падати: яка вартість у супермаркетах?
Ціни на картоплю в Україні знизилися на 14% у порівнянні з минулим тижнем, тепер вартість складає 7 – 13 гривень за кілограм.
У супермаркетах ціна на картоплю варіюється від 11,99 гривні за кілограм в АТБ до 18 гривень за кілограм в Сільпо.