Лютий – місяць випробувань: як зміняться ціни на продукти

Попри те, що лютий зазвичай вважається місяцем стабілізації валютного ринку та усіх процесів в економіці, цього разу все може піти не за звичним сценарієм. У лютому 2026 року з сильними морозами і обстрілами енергетики ціни можуть помітно зрости.

Як зміняться ціни на популярні продукти у лютому?

Аналітик УКАБ Максим Гопка розповів у коментарі 24 Каналу, що у лютому в Україні можна очікувати підвищення цін на харчові продукти в межах 3 – 5%. Відключення світла й сильні морози змушують виробників використовувати альтернативні джерела енергії, що прямо впливає на собівартість товарів та ціни для споживачів.

Подорожчання імпортних продуктів можливе через зростання курсу долара та євро в січні. Також вплив має сезонний фактор.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Ціни на овочі та фрукти в лютому зростуть через сезонне здорожчання. Запаси овочів високої якості поступово закінчуються, що веде до помірного підвищення цін. Молочні продукти також подорожчають через необхідність використання додаткових джерел енергії для зберігання та виробництва.

За словами аналітика, закупівельні ціни на м'ясо в січні знижувалися. Йдеться про свинину живою вагою, середня ціна якої наразі становить 62,23 гривні за кілограм.

На динаміку цін впливає комплекс факторів, серед яких – ускладнення виробничих процесів через нестабільне електропостачання та традиційне сезонне послаблення попиту на м'ясну продукцію. В окремих регіонах України фіксують випадки поширення африканської чуми свиней.

Тенденцію до зниження демонструють також ціни на свинину в супермаркетах:

середня ціна на ошийок – 309 гривень за кілограм (+22% зростання за рік);

– 309 гривень за кілограм (+22% зростання за рік); середня ціна на свинячу лопатку – 223 гривні за кілограм: за місяць знизилася на 3%, але за рік зросла на 22%;

– 223 гривні за кілограм: за місяць знизилася на 3%, але за рік зросла на 22%; середня ціна на грудинку становить 213 гривень за кілограм: зниження за місяць на 5%, а зростання за рік – 20%.

Ключовим чинником, який впливатиме на зростання цін у лютому, залишається ситуація в енергетиці. Зберігання овочів та забезпечення роботи тваринницьких комплексів за допомогою генераторів підвищує собівартість продукції. Також значними є логістичні витрати через подорожчання пального, підсумовує аналітик Максим Гопка.

