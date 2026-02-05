Февраль – месяц испытаний: как изменятся цены на продукты
- В феврале 2026 года ожидается повышение цен на продукты питания в Украине на 3-5% из-за сильных морозов и обстрелов энергетики, что заставляют производителей использовать альтернативные источники энергии.
- Цены на свинину демонстрируют тенденцию к снижению, в частности, цены на свиную лопатку за месяц снизились на 3%, но за год выросли на 22%, тогда как цены на грудинку снизились на 5% за месяц, но выросли на 20% в год.
Несмотря на то, что февраль обычно считается месяцем стабилизации валютного рынка и всех процессов в экономике, на этот раз все может пойти не по привычному сценарию. В феврале 2026 года с сильными морозами и обстрелами энергетики цены могут заметно вырасти.
Как изменятся цены на популярные продукты в феврале?
Аналитик УКАБ Максим Гопка рассказал в комментарии 24 Каналу, что в феврале в Украине можно ожидать повышения цен на продукты питания в пределах 3 – 5%. Отключение света и сильные морозы заставляют производителей использовать альтернативные источники энергии, что прямо влияет на себестоимость товаров и цены для потребителей.
Подорожание импортных продуктов возможно из-за роста курса доллара и евро в январе. Также влияние оказывает сезонный фактор.
Цены на овощи и фрукты в феврале вырастут из-за сезонного подорожания. Запасы овощей высокого качества постепенно заканчиваются, что ведет к умеренному повышению цен. Молочные продукты также подорожают из-за необходимости использования дополнительных источников энергии для хранения и производства.
По словам аналитика, закупочные цены на мясо в январе снижались. Речь идет о свинине живым весом, средняя цена которой сейчас составляет 62,23 гривны за килограмм.
На динамику цен влияет комплекс факторов, среди которых – осложнения производственных процессов из-за нестабильного электроснабжения и традиционное сезонное ослабление спроса на мясную продукцию. В отдельных регионах Украины фиксируют случаи распространения африканской чумы свиней.
Тенденцию к снижению демонстрируют также цены на свинину в супермаркетах:
- средняя цена на ошеек – 309 гривен за килограмм (+22% роста за год);
- средняя цена на свиную лопатку – 223 гривны за килограмм: за месяц снизилась на 3%, но за год выросла на 22%;
- средняя цена на грудинку составляет 213 гривен за килограмм: снижение за месяц на 5%, а рост за год – 20%.
Ключевым фактором, который будет влиять на рост цен в феврале, остается ситуация в энергетике. Хранение овощей и обеспечение работы животноводческих комплексов с помощью генераторов повышает себестоимость продукции. Также значительными являются логистические расходы из-за подорожания топлива, заключает аналитик Максим Гопка.
Украинцы остались без дешевых яиц: как изменились цены в АТБ?
В феврале 2026 года в Украине зафиксировали рост цен на куриные яйца, средняя цена упаковки категории С1 колеблется в пределах 82,23 – 83 83,35 гривны.
По состоянию на 3 февраля 2026 года в АТБ одно яйцо категории С1 стоит 5,79 гривны, что на 1,90 гривны больше по сравнению с 1 февраля 2025 года.