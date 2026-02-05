Как изменятся цены на популярные продукты в феврале?

Аналитик УКАБ Максим Гопка рассказал в комментарии 24 Каналу, что в феврале в Украине можно ожидать повышения цен на продукты питания в пределах 3 – 5%. Отключение света и сильные морозы заставляют производителей использовать альтернативные источники энергии, что прямо влияет на себестоимость товаров и цены для потребителей.

Подорожание импортных продуктов возможно из-за роста курса доллара и евро в январе. Также влияние оказывает сезонный фактор.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Цены на овощи и фрукты в феврале вырастут из-за сезонного подорожания. Запасы овощей высокого качества постепенно заканчиваются, что ведет к умеренному повышению цен. Молочные продукты также подорожают из-за необходимости использования дополнительных источников энергии для хранения и производства.

По словам аналитика, закупочные цены на мясо в январе снижались. Речь идет о свинине живым весом, средняя цена которой сейчас составляет 62,23 гривны за килограмм.

На динамику цен влияет комплекс факторов, среди которых – осложнения производственных процессов из-за нестабильного электроснабжения и традиционное сезонное ослабление спроса на мясную продукцию. В отдельных регионах Украины фиксируют случаи распространения африканской чумы свиней.

Тенденцию к снижению демонстрируют также цены на свинину в супермаркетах:

средняя цена на ошеек – 309 гривен за килограмм (+22% роста за год);

– 309 гривен за килограмм (+22% роста за год); средняя цена на свиную лопатку – 223 гривны за килограмм: за месяц снизилась на 3%, но за год выросла на 22%;

– 223 гривны за килограмм: за месяц снизилась на 3%, но за год выросла на 22%; средняя цена на грудинку составляет 213 гривен за килограмм: снижение за месяц на 5%, а рост за год – 20%.

Ключевым фактором, который будет влиять на рост цен в феврале, остается ситуация в энергетике. Хранение овощей и обеспечение работы животноводческих комплексов с помощью генераторов повышает себестоимость продукции. Также значительными являются логистические расходы из-за подорожания топлива, заключает аналитик Максим Гопка.

