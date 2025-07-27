Підходить до завершення: чому у світі закінчується ера дешевих продуктів
- Ера дешевих натуральних продуктів у світі закінчується.
- В Україні високі ціни на продукти пов'язані з поганими погодними умовами.
У світі поступово закінчується ера дешевих натуральних продуктів. Йдеться про фрукти та овочі.
Що відбувається з цінами на продукти?
Таку заяву зробив президент української плодовоовочевої асоціації Тарас Баштанник, пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Центру економічної стратегії.
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Згідно з його слів, ера закінчується через такі причини:
- зростання собівартості виробництва;
- дефіцит робочої сили;
- проблеми з кліматом.
Однак, як зазначив Баштанник, цього року високі ціни на продукти в Україні виникли переважно через погані погодні умови. Проте це не допомогло збагатися виробникам на підвищенні цін.
Якщо я, наприклад, цього року зібрав суницю садову, полуницю врожайністю 10 тонн з гектара, а планова вважається 17-20 тонн - я зібрав вдвічі менше, але ціна цього року була не планова 55-60, а 100-120-130 гривень,
– сказав експерт і додав, що лише 5-10% виробників змогли добре заробити.
Також Тарас Баштанник розповів, що очікувати від цін на овочі "борщового набору" цього року. Він пояснив, що погодні умови сприяють здешевленню картоплі. Ба більше, з огляду на кількість площ, відведених під капусту, на неї теж не буде високих цін.
Зверніть увагу! Тому вже з серпня-вересня ціни на всі позиції борщового набору будуть прийнятними, якщо "не буде якогось форс-мажору".