Підходить до завершення: чому у світі закінчується ера дешевих продуктів

У світі поступово закінчується ера дешевих натуральних продуктів. Йдеться про фрукти та овочі.

Що відбувається з цінами на продукти?

Таку заяву зробив президент української плодовоовочевої асоціації Тарас Баштанник, пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Центру економічної стратегії.

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Згідно з його слів, ера закінчується через такі причини:

зростання собівартості виробництва;

дефіцит робочої сили;

проблеми з кліматом.

Однак, як зазначив Баштанник, цього року високі ціни на продукти в Україні виникли переважно через погані погодні умови. Проте це не допомогло збагатися виробникам на підвищенні цін.

Якщо я, наприклад, цього року зібрав суницю садову, полуницю врожайністю 10 тонн з гектара, а планова вважається 17-20 тонн - я зібрав вдвічі менше, але ціна цього року була не планова 55-60, а 100-120-130 гривень,

– сказав експерт і додав, що лише 5-10% виробників змогли добре заробити.

Також Тарас Баштанник розповів, що очікувати від цін на овочі "борщового набору" цього року. Він пояснив, що погодні умови сприяють здешевленню картоплі. Ба більше, з огляду на кількість площ, відведених під капусту, на неї теж не буде високих цін.

Зверніть увагу! Тому вже з серпня-вересня ціни на всі позиції борщового набору будуть прийнятними, якщо "не буде якогось форс-мажору".