В Україні продовжують зростати ціни на сало. У підвищенні цін винна ціла низка чинників, які не віщують здешевшання найближчим часом.

Чому сало та свинина продовжують дорожчати?

Щонайменше останні 3 роки ціни на свинину і, зокрема, на сало не спиняють своє зростання. Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що у цього здорожчання є конкретні причини.

Максим Гопка Аналітик "УКАБ" Ціни на сало та свинину зростають через брак поголів'я тварин. На сьогодні можна відзначити, що поголів'я є меншим на -5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зверніть увагу! Також аналітик зауважив, що, на жаль, крім внутрішньої ситуації, також є суттєвий вплив на ціни й через постійні обстріли областей, котрі наближені до військових дій.

Згідно з даними "Мінфіну", у магазинах України встановилися такі ціни на сало:

Megamarket 225 гривень за кілограм;

Novus 289 гривень за кілограм;

АТБ 218,35 гривні за кілограм;

Varus 219,90 гривні за кілограм.

