Що штовхає ціни на сало угору: яка вартість у магазинах України
- Ціни на сало в Україні зростають через внутрішні фактори та військові обстріли.
- У магазинах ціни на сало коливаються від 218,35 до 289 гривень за кілограм.
В Україні продовжують зростати ціни на сало. У підвищенні цін винна ціла низка чинників, які не віщують здешевшання найближчим часом.
Чому сало та свинина продовжують дорожчати?
Щонайменше останні 3 роки ціни на свинину і, зокрема, на сало не спиняють своє зростання. Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що у цього здорожчання є конкретні причини.
Ціни на сало та свинину зростають через брак поголів'я тварин. На сьогодні можна відзначити, що поголів'я є меншим на -5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Зверніть увагу! Також аналітик зауважив, що, на жаль, крім внутрішньої ситуації, також є суттєвий вплив на ціни й через постійні обстріли областей, котрі наближені до військових дій.
Згідно з даними "Мінфіну", у магазинах України встановилися такі ціни на сало:
- Megamarket 225 гривень за кілограм;
- Novus 289 гривень за кілограм;
- АТБ 218,35 гривні за кілограм;
- Varus 219,90 гривні за кілограм.
На Харківщині загинули 13 тисяч свиней через атаку російських дронів
У результаті атаки російських дронів на свинокомплекс у Харківщині загинули 13 тисяч свиней.
Пожежа знищила 8 будівель на площі 13,6 тисячі квадратних метрів, постраждав співробітник підприємства.
До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.