В Україні обвалилися ціни на тепличні огірки: що сталося на ринку

В Україні зафіксували зниження гуртових цін на тепличні огірки на тлі зростання пропозиції. Сприятлива погода прискорила дозрівання продукції, що змусило виробників переглянути цінову політику.

Чому дешевшають тепличні огірки?

Минулого тижня на українському ринку почали знижуватися ціни на тепличні огірки, повідомляє EastFruit. Основною причиною стала тепла та сонячна погода, яка значно прискорила достигання овочів у теплицях.

Обсяги збору продукції в господарствах різко зросли, що призвело до збільшення пропозиції. У таких умовах виробники змушені поступово знижувати відпускні ціни, аби реалізувати продукцію.

Станом на кінець тижня тепличні комбінати продавали огірки в межах 125–165 гривень за кілограм, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Попит падає, імпорт тисне на ринок

Додатковим фактором зниження цін стало послаблення попиту. Попри здешевлення, тепличні овочі залишаються відносно дорогими для споживачів, що стримує продажі.

Водночас на ринку зберігається стабільна присутність імпортної продукції, яка коштує дешевше — зазвичай до 100 гривень за кілограм. Це також посилює конкуренцію та тисне на ціни українських виробників.

Попри поточне зниження, огірки в Україні все ще продаються приблизно на 25% дорожче, ніж у цей самий період минулого року, що свідчить про загальний високий рівень цін у сегменті.

Наразі, за даними "Мінфіну", в супермаркетах України встановилися такі ціни на огірки:

Auchan 169 гривень за кілограм;

Metro 165,36 гривні за кілограм;

Megamarket 213 гривень за кілограм;

Сільпо 179 гривень за кілограм;

АТБ 169,89 гривні за кілограм.

