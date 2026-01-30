Тепличні огірки в Україні подорожчали: що штовхає ціни угору

В Україні фіксують зростання цін на тепличні огірки на тлі стабільно високого попиту та обмеженої пропозиції. Аналітики пояснюють подорожчання скороченням внутрішнього виробництва та подорожчанням імпорту з Туреччини.

Чому огірки знову почали дорожчати?

Стабільно високий попит на тепличні огірки в Україні, а також суттєве скорочення пропозиції цієї продукції стимулюють зростання цін, повідомляють аналітики EastFruit. Наразі лише поодинокі українські тепличні комбінати реалізують овочі, тоді як основну пропозицію на внутрішньому ринку формують імпортні огірки турецького виробництва.

Читайте також Ціни на картоплю в Україні пішли вгору після тривалої паузи

Сьогодні продавці пропонують тепличні огірки за цінами від 120 до 150 гривень за кілограм, що відповідає 2,81 – 3,51 долара за кілограм. У середньому це на 10 відсотків дорожче, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку пов'язують подорожчання з підвищенням цін на огірки безпосередньо в Туреччині, яка традиційно є основним постачальником тепличних овочів в Україну в зимовий період. Крім того, цього тижня імпортна продукція надходила невеликими партіями, а частина гуртових компаній відмовляється працювати з турецькими огірками через низьку якість.

Зверніть увагу! Фахівці зазначають, що нині тепличні огірки в Україні продаються в середньому на 61 відсоток дорожче, ніж наприкінці січня 2025 року. Водночас більшість учасників ринку вважають таку цінову ситуацію тимчасовою та не виключають стабілізації вже наступного тижня після нормалізації постачання з Туреччини.

Ціни на моркву в Україні зростають уже 2-й тиждень поспіль: яка причина здорожчання?