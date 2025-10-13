Виробники помідорів в Україні підняли ціни на свою продукцію через підвищений попит і погіршення погоди. Попри це помідори поки дешевші, ніж в аналогічний період минулого року, хоч і проглядаються тенденції до здорожчання.

Чому помідори знову ростуть у ціні?

Українські тепличні комбінати минулого тижня отримали можливість розпочати підвищувати відпускні ціни на наявні партії помідорів, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Цю ситуацію гравці ринку пов'язують із досить суттєвим зниженням пропозиції томатів на ринку, попит на які залишався досить високим.

За словами самих виробників, вибірки овочів у тепличних комбінатах помітно скоротилися через прохолодну погоду, яка встановилася на всій території України. Так, на сьогодні тепличні помідори надходять у продаж у діапазоні 50 – 60 гривень за кілограм (1,20 – 1,57 долара за кілограм), що в середньому на 51% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Причиною такої ситуації, за словами продавців, є обмежена пропозиція даної продукції на ринку. Більшість дрібних виробників зараз практично завершили реалізацію і пропонують помідори тільки дрібним гуртом, при цьому якість такої продукції в більшості випадків невисока. Водночас збори у стаціонарних теплицях також стали малооб'ємними, тому комбінати відпускають овочі також невеликими партіями.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що на сьогодні помідори в Україні все ж таки коштують у середньому на 20% дешевше, ніж за аналогічний торішній період. При цьому багато виробників заявляють про свій намір вже наступного тижня зробити чергові спроби підвищити ціни в даному сегменті, оскільки навіть після подорожчання попит на томати залишається досить високим.

Скільки помідори коштують у магазині?

Згідно з даними "Мінфіну", наразі кілограм томатів у супермаркетах України можна купити за такими цінами:

Auchan 64,90 гривні за кілограм;

64,90 гривні за кілограм; Novus 64,99 гривні за кілограм;

64,99 гривні за кілограм; Megamarket 81,00 гривні за кілограм;

81,00 гривні за кілограм; АТБ 74,89 гривні за кілограм;

74,89 гривні за кілограм; Сільпо 71,50 гривні за кілограм.

