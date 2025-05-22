У Росії стрімко дорожчають цибуля та капуста

У Росії за останній час сильно здорожчали капуста та цибуля. Річне зростання сягає доволі великих значень, а ціни може стабілізувати лише значних об'ємів імпорт

Ціни на цибулю та капусту у Росії ростуть

До 12 травня 2025 року середня ціна на цибулю в роздрібній торгівлі, за даними Росстату, склала 72 рублі 30 копійок за кілограм, а білокачанна капуста подорожчала до 75 рублів 20 копійок за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на росзмі. За рік ціна на цибулю зросла на 87,2%, на капусту – на 56,8%.

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Ці показники значно перевищують зростання цін на інші овочі з так званого борщового набору: буряк подорожчав на 11,9%, свіжі помідори – на 1,2%, а морква навіть подешевшала. У 2024 році врожай капусти у промисловому секторі овочівництва скоротився на 5,6% та становив 873 600 тонн. Урожай цибулі знизився на 0,7%, до 1120000 тонн.

Зверніть увагу! Врожайність цибулі в сільськогосподарських організаціях впала на 9,4%, а в селянсько-фермерських господарствах – на 3,5%. Якість продукції також погіршилася: частка дрібної, нетоварної цибулі зросла.

Аналітики відзначають, що капуста має підвищений попит восени та на початку зими, оскільки залишається доступним джерелом клітковини та вітамінів на тлі зростання цін на імпортні овочі та фрукти. На середину весни запаси капусти значно скорочуються.

Важливо! Стабілізувати ціни може збільшення пропозиції імпортної молодої капусти, переважно з Ірану та Узбекистану.