Ціни на кукурудзу пішли вниз: що відбувається з експортом України

Експортний попит на українську кукурудзу залишається слабким, попри очікування активізації торгівлі через безмитну квоту Туреччини. Надлишок власного зерна у країні та падіння світових котирувань тиснуть на ціни українських виробників.

Українська кукурудза втрачає підтримку через слабкий експортний попит

Попит на українську кукурудзу на зовнішніх ринках залишається низьким, хоча учасники ринку очікували пожвавлення поставок до Туреччини в період дії безмитної квоти. Як повідомляють аналітики GrainTrade, головною причиною такої ситуації став хороший урожай пшениці та ячменю в Туреччині.

Дивіться також Україна скоротила експорт зерна: які культури втратили найбільше за рік

Збір цих культур уже триває, тому країна має меншу потребу в імпортній кукурудзі. Через це українські експортери не отримали традиційного цінового бонусу наприкінці сезону, який спостерігався минулого року.

Турецькі імпортери вже використали 1,888 мільйона тонн із квоти на ввезення 3 мільйонів тонн кукурудзи. Вона діє з 20 квітня до 31 липня 2025 року, а ставка мита в її межах становить 5%. Для поставок поза квотою діє значно вищий тариф – 130%.

Водночас у серпні Туреччина розпочне збирати власний урожай кукурудзи. За прогнозом Міністерства сільського господарства США, у сезоні 2026/27 маркетингового року виробництво культури в країні може скоротитися до 7,1 мільйона тонн проти 7,9 мільйона тонн поточного сезону.

Попри це, імпорт кукурудзи, за оцінками аналітиків, залишиться на рівні близько 4,8 мільйона тонн.

Ціни на кукурудзу знижуються на тлі світових факторів

В Україні за останній тиждень експортні закупівельні ціни на кукурудзу знизилися ще на 1 – 2 долари США за тонну. Наразі вони становлять 214 – 215 доларів США за тонну, або 10 700 – 10 800 гривень за тонну з доставкою до чорноморських портів.

Додатковий тиск на ринок створює здешевлення інших кормових культур. Зокрема, фуражна пшениця нового врожаю подешевшала до 208 – 210 доларів США за тонну, а фуражний ячмінь – до 193 – 195 доларів США за тонну з доставкою в порти.

Підтримку світовим цінам на кукурудзу частково надають прогнози спекотної погоди в Європі та США. Водночас падіння нафтових котирувань обмежує можливості для зростання через зменшення привабливості виробництва біопалива.

В Україні також очікується спекотна погода, однак через затримку розвитку посівів кукурудза ще не увійшла у фазу цвітіння. Тому найближчим часом ризики для майбутнього врожаю залишаються обмеженими.

На біржі CBOT липневі ф'ючерси на кукурудзу за тиждень втратили 1,9% та опустилися до 159 доларів США за тонну. Це мінімальний рівень із початку сезону 2025/26 маркетингового року та на 12% нижче, ніж місяць тому.

Зверніть увагу! Українським виробникам доведеться оцінювати ситуацію між продажем залишків старого врожаю за поточними цінами та збереженням запасів у розрахунку на можливе погіршення погодних умов або відновлення ринкового попиту. Експерти вважають, що подальша динаміка цін залежатиме від балансу світової пропозиції, врожайності нового сезону та ситуації на енергетичному ринку.