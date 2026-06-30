Украинская кукуруза теряет поддержку из-за слабого экспортного спроса

Спрос на украинскую кукурузу на внешних рынках остается низким, хотя участники рынка ожидали оживления поставок в Турцию в период действия беспошлинной квоты. Как сообщают аналитики GrainTrade, главной причиной такой ситуации стал хороший урожай пшеницы и ячменя в Турции.

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Уборка этих культур уже идет, поэтому страна меньше нуждается в импортной кукурузе. Из-за этого украинские экспортеры не получили традиционного ценового бонуса в конце сезона, который наблюдался в прошлом году.

Турецкие импортеры уже использовали 1,888 миллиона тонн из квоты на ввоз 3 миллионов тонн кукурузы. Она действует с 20 апреля по 31 июля 2025 года, а ставка пошлины в ее рамках составляет 5%. Для поставок вне квоты действует значительно более высокий тариф – 130%.

В то же время в августе Турция начнет уборку собственного урожая кукурузы. По прогнозу Министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2026/27 маркетингового года производство этой культуры в стране может сократиться до 7,1 миллиона тонн против 7,9 миллиона тонн в текущем сезоне.

Несмотря на это, импорт кукурузы, по оценкам аналитиков, останется на уровне около 4,8 миллиона тонн.

Цены на кукурузу снижаются на фоне мировых факторов

В Украине за последнюю неделю экспортные закупочные цены на кукурузу снизились еще на 1–2 доллара США за тонну. В настоящее время они составляют 214–215 долларов США за тонну, или 10 700–10 800 гривен за тонну с доставкой в черноморские порты.

Дополнительное давление на рынок оказывает снижение цен на другие кормовые культуры. В частности, фуражная пшеница нового урожая подешевела до 208–210 долларов США за тонну, а фуражный ячмень – до 193–195 долларов США за тонну с доставкой в порты.

Поддержку мировым ценам на кукурузу частично оказывают прогнозы жаркой погоды в Европе и США. В то же время падение нефтяных котировок ограничивает возможности для роста из-за снижения привлекательности производства биотоплива.

В Украине также ожидается жаркая погода, однако из-за задержки развития посевов кукуруза еще не вступила в фазу цветения. Поэтому в ближайшее время риски для будущего урожая остаются ограниченными.

На бирже CBOT июльские фьючерсы на кукурузу за неделю потеряли 1,9% и опустились до 159 долларов США за тонну. Это минимальный уровень с начала сезона 2025/26 маркетингового года и на 12% ниже, чем месяц назад.

Обратите внимание! Украинским производителям придется взвешивать ситуацию между продажей остатков старого урожая по текущим ценам и сохранением запасов в расчете на возможное ухудшение погодных условий или восстановление рыночного спроса. Эксперты считают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от баланса мирового предложения, урожайности нового сезона и ситуации на энергетическом рынке.