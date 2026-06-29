Украинский экспорт зерна отстает от прошлогодних показателей

По состоянию на 28 июня в 2025/26 маркетинговом году Украина экспортировала 36 миллионов 864 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Это на 3 миллиона 764 тысячи тонн, или на 9,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Наибольшую долю в экспорте традиционно занимает кукуруза. За границу отправили 20 миллионов 933 тысячи тонн этой культуры. При этом показатель оказался на 1 миллион 030 тысяч тонн, или на 4,6%, ниже, чем в прошлом году.

Поставки украинской пшеницы также сократились. В целом аграрии и трейдеры экспортировали 13 миллионов 879 тысяч тонн зерна, что на 1 миллион 844 тысячи тонн, или на 11,7%, меньше по сравнению с прошлым годом.

Какие культуры потеряли больше всего в экспорте

Значительное падение продемонстрировал экспорт ячменя. Украина отправила за границу 1 миллион 520 тысяч тонн этой культуры, что на 34,4% меньше, чем в предыдущем сезоне. Кроме того, было экспортировано 0,2 тысячи тонн ржи.

Также Украина продолжает продавать за рубеж продукцию переработки зерна. По состоянию на 28 июня экспорт муки составил 61,9 тысячи тонн. Если пересчитать этот объем в зерновой эквивалент, показатель составляет 82,5 тысячи тонн.

Обратите внимание! По словам экспертов, по сравнению с прошлым годом экспорт муки сократился на 9,2 тыс. тонн, или на 12,9%.

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