Яка вартість паю в Україні у лютому 2025 року

З липня 2021 року в Україні діє відкритий ринок землі, і з того часу земля постійно дорожчає. З початком зими спостерігалось сезонне падіння цін на землю, однак зараз відновилося зростання вартості.

Які наразі ціни на землю

До початку повномасштабної війни, в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Наразі ж об'єми продажів знизились орієнтовно у 4 рази, однак вартість землі невпинно зростає щомісяця за деякими сезонними виключеннями.

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У лютому середня вартість сільськогосподарської землі в Україні різко зросла і наразі складає 54 805 гривень за гектар. Водночас разом з ціною падає і кількість угод купівлі-продажу та площа проданої землі. Зараз найдорожчі паї у таких областях:

у Львівській області – 113 646 гривні;

– 113 646 гривні; в Івано-Франківській області вартість одного гектара у лютому в середньому становила – 106 954 гривні;

вартість одного гектара у лютому в середньому становила – 106 954 гривні; у Хмельницькій області – 91432 гривень;

– 91432 гривень; у Київській області – 83 665 гривень.

Найдешевша земля сьогодні у Донецькій області, її вартість наразі складає 26 733 гривні за гектар.