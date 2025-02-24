Яка вартість паю в Україні у лютому 2025 року
- З лютого середня вартість сільськогосподарської землі в Україні зросла до 54 805 гривень за гектар, але обсяги продажів знизились у 4 рази.
- Найдорожчі паї у Львівській (113 646 гривень за гектар), Івано-Франківській (106 954 гривні за гектар), Хмельницькій (91 432 гривні за гектар) та Київській (83 665 гривень за гектар) областях, найдешевша земля в Донецькій області (26 733 гривні за гектар).
З липня 2021 року в Україні діє відкритий ринок землі, і з того часу земля постійно дорожчає. З початком зими спостерігалось сезонне падіння цін на землю, однак зараз відновилося зростання вартості.
Які наразі ціни на землю
До початку повномасштабної війни, в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Наразі ж об'єми продажів знизились орієнтовно у 4 рази, однак вартість землі невпинно зростає щомісяця за деякими сезонними виключеннями.
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У лютому середня вартість сільськогосподарської землі в Україні різко зросла і наразі складає 54 805 гривень за гектар. Водночас разом з ціною падає і кількість угод купівлі-продажу та площа проданої землі. Зараз найдорожчі паї у таких областях:
- у Львівській області – 113 646 гривні;
- в Івано-Франківській області вартість одного гектара у лютому в середньому становила – 106 954 гривні;
- у Хмельницькій області – 91432 гривень;
- у Київській області – 83 665 гривень.
Найдешевша земля сьогодні у Донецькій області, її вартість наразі складає 26 733 гривні за гектар.