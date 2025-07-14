Українська земля сильно здорожчала: де за гектар беруть найдорожче

За 4 роки, які ринок землі є відкритим вартість землі зросла на 60%. Так, наразі у середньому гектар сільгоспземлі можна купити за 60,7 тисячі гривень.

Де найдорожча земля в Україні?

Середня ціна гектара сільгоспземлі в Україні за 4 роки зросла на 60% – до 60,7 тисячі гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Опендатабот". Найбільше ж платять на Івано-Франківщині (126,6 тисячі гривень), Львівщині та Київщині. Найвищі ціни нині зафіксовані на Івано-Франківщині – в середньому 126,6 тисячі гривень за гектар, на Львівщині – 118,3 тисячі гривень, та на Київщині – 89,4 тисячі гривень.

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За словами аналітиків, перші місяці після запуску ринку попит був шалений, у липні 2021 року було укладено понад 2 тисячі угод, а середня вартість одного гектара сягала 95,7 тисячі гривень.

Цікаво! Проте вже до кінця того ж року ринок відчув природне зниження ажіотажу: кількість угод зростала, а ціна падала, у грудні гектар коштував у середньому 33,7 тисячі гривень. З початком повномасштабної війни у лютому 2022 року земельний ринок майже зупинився.

У березні та квітні не було укладено жодної угоди, а у травні лише 323. Відновлення почалося влітку, але досягти рівня 2021 року вдалося лише наприкінці 2023-го, коли ринок стабілізувався на рівні 4 – 7 тисячі угод на місяць. Середня ціна за гектар у цей період коливалася від 39 до 42 тисячі гривень.

У 2024 році змінилися правила гри

З 2024 року до участі в ринку були допущені юридичні особи, що дещо пожвавило активність. У березні кількість угод перевищила 9 тисяч на місяць, а щомісячна вартість операцій – понад 1 мільярд гривень. Однак очікуваного буму не сталося. Аналітики пояснюють це обмеженнями для компаній із іноземним капіталом, яких чимало серед великих агрохолдингів.

Де земля у липні 2025 року найдорожча / Фото "Опендатабот"

У першому півріччі 2025 року ринок демонструє стабільне зростання. Кількість угод зросла на 13% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, а загальна сума угод – майже утричі, з 2,85 мільярда гривень до 8,22 мільярда гривень. Середня ціна за гектар нині становить 60,7 тисячі гривень, що на 60% більше, ніж у 2021-му.

Зверніть увагу! Найдорожча земля зараз реалізується в західних регіонах: Івано-Франківщина (126,6 тисячі гривень/га), Львівщина (118,3 тисячі), Київщина (89,4 тисячі). Найдешевша в прифронтових областях: Запоріжжя (38,3 тисячі), Херсонщина (39,1 тисячі), Чернігівщина (41,1 тисячі). Найактивніше землі купують у Полтавській, Вінницькій та Київській областях по 4,7–5,4 тисячі угод за півроку.